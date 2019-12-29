Северная Македония построит еще один трубопровод для транспортировки азербайджанского газа

БАКУ/Trend/ - Северная Македония намерена построить газопровод с Болгарией, чтобы получить доступ к азербайджанскому газу, передает Trend со ссылкой на Central European Financial Observer.

Как сообщается, представители торгово-промышленных палат Северной Македонии и Болгарии выступили с инициативой строительства газопровода, соединяющего восточно-македонский город Струмица с соседним болгарским городом Петрич.

Инициатива была представлена ​​ премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, так и его болгарскому коллеге Бойко Борисову. Планируется создать совместное предприятие, которое будет разрабатывать проект и привлекать средства для его реализации. Проект оценивается в 20-25 миллионов евро, на его завершение потребуется около трех месяцев.

Заев отметил, что между Струмицей и Петричем уже существует газопроводная сеть, которая транспортирует сжиженный природный газ из Болгарии в Северную Македонию.

Он сказал, что второй трубопровод улучшит общие энергетические связи между двумя странами и улучшит доступ обеих стран к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Отметим, что Северная Македония также планирует построить интерконнектор с Грецией с целью подключения к TAP.

ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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