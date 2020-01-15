Обнародована дата очередного заседания Консультативного совета «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - Шестое заседание Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится 28 февраля 2020 года в Баку, сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета «Южного газового коридора» состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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