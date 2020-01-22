В НГДУ им. Н.Нариманова обсудили итоги минувшего года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В нефтегазобывающем управлении (НГДУ) имени Нариман Нариманова производственного объединения ( ПО) «Азнефть» состоялось совещание, посвященное итогам производственной деятельности за минувший год, сообщает Trend со ссылкой на ПО «Азнефть».

В ходе совещания была также обсуждена программа мероприятий по повышению добычи, говорится в сообщении.

«Генеральный директор ПО «Азнефть» Шахмар Гусейнов рассказал о дальнейших перспективах НГДУ имени Наримана Нариманова, о работе по увеличению добычи нефти и газа. Особо отметив работу новых платформ, установленных в последние годы на месторождении “Булла-Дениз”, генеральный директор поставил перед коллективом важные задачи. Далее начальник НГДУ имени Наримана Нариманова Парвиз Ахмедов, в свою очередь, отчитался об итогах производственной деятельности за 2019 год. На совещании был озвучен ряд предложений, обсуждены предстоящие задачи объединения.», - отмечается в сообщении.

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