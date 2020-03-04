Стран ОПЕК+ обсудят в Вене ответные меры на падение цен нефти

Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта несмотря на риски для здоровья, связанные с распространением коронавируса. Нефтеэкспортерам предстоит за три дня решить, насколько еще нужно снизить добычу, чтобы цены на нефть вернулись к $60 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вести переговоры в Вене, борющейся с коронавирусом, министры будут в условиях беспрецедентных мер безопасности.

Соглашение ОПЕК+, объединившее 24 нефтедобывающие страны, работает с января 2017 года.

Сокращая добычу нефти в пределах 4% от общего объема производства, им удавалось на протяжении трех лет сохранять цену нефти в диапазоне $55-65 за баррель в условиях переизбытка предложения и замедления роста спроса. Даже такие обстоятельства, как агрессивная конкуренция со стороны США, рецессия мировой экономики и торговые войны, оказались не способны обрушить цены на нефть.

Зародившийся в конце прошлого года в Китае новый штамм коронавируса унес не только жизни более 3 тыс. человек по всему миру всего за два месяца, но и усилил нервозность в мировой экономике. Панические настроения на рынке привели к тому, что цена нефти Brent к 28 февраля потеряла почти $20, опустившись ниже $49 за баррель впервые с лета 2017 года.

Министр энергетики Алжира, выполняющий в этом году роль президента конференции ОПЕК, Мухаммед Аркаб, комментируя предстоящее заседание, сказал, что страны ОПЕК+ "будут стремиться избежать обрушения цен на нефть". Под вопросом остается только объем добычи, которым странам придется ради этого дополнительно пожертвовать.