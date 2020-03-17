Нефть Brent подорожала более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,5%, до $30,65 за баррель по состоянию на 4:49 бакинского времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI находится на отметке $29,77 за баррель (плюс 3,76%).

16 марта цена нефти марки Brent упала до уровня января 2016 года - $29,52 за баррель (-12,7%). Цена нефти марки WTI в свою очередь опускалась на 10,2% и составляла $28,8 за баррель.