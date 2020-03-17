В Беларуси начали переработку азербайджанской нефти

БАКУ/Trend/ - Мозырский НПЗ Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Нефть с первого танкера была доставлена из Одессы на белорусский завод по трубопроводу. Мозырский НПЗ приступил к ее переработке", - сказал Тищенко.

Отметим, что в течение марта текущего года Socar Trading поставит в порт Одессы еще один танкер с азербайджанской нефтью Azeri light из Супсы с объемом 80 тысяч тонн.

Отметим, что SOCAR поставит в марте в Беларусь около 250 тысяч тонн нефти. Два из трех танкеров уже доставлены в Одессу. 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан концерну "Белнефтехим" в Беларусь.

Напомним, что ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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