Цена нефти Brent упала ниже $25 впервые с мая 2003 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:37 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.
Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 21,3% и находится на отметке в $21,5 за баррель, на уровне марта 2002 года.
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