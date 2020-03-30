Цена нефти Brent падает более чем на 7%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,92% - до $23,1 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 6,12% и находится на отметке $20,27 за баррель.
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