Цена нефти Brent падает более чем на 7%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,92% - до $23,1 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 6,12% и находится на отметке $20,27 за баррель.