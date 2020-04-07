Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи с мая до конца июля

Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи в рамках новой сделки с мая до конца июля 2020 года, как минимум. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

"Три месяца. Я думаю, что сделка может быть заключена с мая, так как поставки на апрель уже расписаны", - сказал ТАСС собеседник в организации. Другой источник добавил, что четкого срока пока не установлено, но "это точно будет дольше, чем до июня"