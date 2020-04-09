Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС. заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Я не думаю... Послушайте, мы уже сократили, мы очень ориентированы на рынок. Они (американские производители - прим. ТАСС) уже сократили [объемы добычи] автоматически", - сказал глава вашингтонской администрации. Ему был задан прямой вопрос в связи с предстоящими консультациями в формате ОПЕК+, готовы ли США принять участие в скоординированном с другими сокращении объемов добычи нефти.

Как утверждал американский лидер, Россия и Саудовская Аравия наводнили рынок топливом. "В случае с Россией, Саудовской Аравией - они увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости. А затем напал вирус (новый коронавирус), обрушивший 40% рынка. Теперь он наводнен нефтью", - отметил Трамп.

С его точки зрения, Москва и Эр-Рияд сами не заинтересованы в сложившейся ситуации и будут искать выход из нее. "Скажу просто, что есть две страны, которым наносится значительный ущерб. России наносится ущерб, это (нефть) ее основной источник [доходов бюджета]. И Саудовская Аравия. Это (нефть), определенно, ее основной источник [доходов бюджета]. Наводнение ими рынка лишено смысла, по какой бы причине они этим ни занимались", - заявил глава Белого дома.

"Думаю, они (Москва и Эр-Рияд) разберутся с этим. За последнюю неделю был достигнут прогресс. Будет интересно посмотреть, каковы окажутся результаты [консультаций] ОПЕК (ОПЕК+) завтра (в четверг)", - добавил Трамп.

Урон нанесен и США

Далее президент признал, что ситуация на мировом топливном рынке не отвечает интересам и американского энергетического сектора, наносит удары и по нему.

"Многие годы я считал, что ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти) чрезвычайно несправедлива. Я ненавидел ОПЕК. Хотите еще одну правду? Я ее (ОПЕК) ненавидел, поскольку речь шла о махинациях", - продолжил Трамп. Теперь, по его словам, у США "невероятно мощная энергетическая промышленность", "номер один в мире". "И я не хочу, чтобы эти рабочие места пропадали [вследствие нынешнего падения цен на топливо]", - подтвердил Трамп.

Много хороших вариантов

У него поинтересовались, как намерен действовать Вашингтон, если на консультациях ОПЕК+ не будут достигнуты договоренности о нормализации положения на нефтяном рынке. "Посмотрим. У меня много вариантов действий. Много хороших вариантов. Красавчиков! Возможно, они мне даже больше понравятся", - ответил президент.

На просьбу сообщить, имеется ли в виду введение пошлин на импортируемую США нефть, он прямого ответа не дал. "Следите за развитием событий. Будем надеяться, что они (участники ОПЕК+) смогут заключить сделку", - заявил руководитель американской администрации.

9 апреля в формате видеоконференции запланировано министерское совещание стран - участниц ОПЕК и не входящих в нее государств. На нем могут быть приняты решения о снижении добычи нефти для стабилизации цен на рынке.