Начались переговоры министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - Проходят переговоры министров стран-членов ОПЕК и стран, не являющихся членами организации.

Как сообщает в четверг Trend, основной темой обсуждения являются возможные действия на рынке на фоне снижения спроса в результате пандемии коронавируса. Также будут обсуждены вопросы снижения добычи для стабилизации нефтяного рынка и пресечения снижения цен.

В преддверии видеоконференции цены на нефть начали расти. Так, баррель нефти марки "Брент" на Лондонской бирже продается за 35,22 доллара, а баррель "Лайт" на Нью-Йоркской бирже - за 27,05 доллара.

Саудовская Аравия в рамках договоренностей с другими нефтедобывающими странами готова сократить добычу максимум на 4 млн баррелей в сутки, но только с уровня апреля, когда была достигнута рекордная отметка в 12,3 млн баррелей в сутки.

(Текст: Турал Гараджаев)