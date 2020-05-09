В мире значительно снизилось число буровых установок

Энергетика 9 мая 2020 09:33 (UTC+04:00)
В мире значительно снизилось число буровых установок
Министерство юстиции закупит компьютеры
Министерство юстиции закупит компьютеры
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