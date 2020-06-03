SOCAR Polymer начал производство нового вида полимеров

БАКУ/Trend/ - Резидент Сумгайытского химического промышленного парка ООО SOCAR Polymer начал производство сырья для специальных тканей, используемых при изготовлении медицинских масок.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Отметим, что ООО SOCAR Polymer производит полипропилен и полиэтилен высокой плотности и является одним из крупнейших инвесторов среди резидентов Сумгайытского химико-промышленного парка.

Напомним, что за 2019 год SOCAR Polymer экспортировал около 77 тысяч тонн полипропилена и более семи тысяч тонн полиэтилена высокой плотности. Компания SOCAR Polymer была основана 16 июля 2013 года в рамках Программы ускорения развития химической промышленности Азербайджана. Производственные объекты компании состоят из завода по производству полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и полипропиленового завода (ПП), расположенных на территории Сумгайытского Химического промышленного парка (СХПП). Производственные мощности этих заводов, запущенных в 2018 и 2019 годах, составляют соответственно 184 тысячи и 120 тысяч тонн в год.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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