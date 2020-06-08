Александр Новак: Обсуждать продление максимальной квоты сокращения добычи ОПЕК+ на август пока рано

Рассматривать возможность продления максимальных квот по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на август пока преждевременно, нужно следить за ситуацией с восстановлением спроса, а также за выполнением сделки в полном объеме. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на пресс-конференции ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается августа, сейчас, мне кажется, преждевременно делать какие-либо прогнозы. Мы только приняли решение на июль, мы внимательно изучали ситуацию на рынке. Мы серьезно мониторим ситуацию с восстановлением спроса как воздушного транспорта, так и автомобильного. И во многом от этого будет зависеть та ситуация, которая будет складываться в июле - августе", - сказал он.

Новак отметил, что продление текущих квот ОПЕК+ на август будет зависеть от восстановления рынка, запасов нефти и выполнения обязательств всех стран-участниц. "Главное условие, помимо исполнения в полном объеме соглашения, - это текущая ситуация на рынке и мониторинг скорости восстановления спроса и ситуации в тех отраслях, где у нас обеспечен спрос... И, конечно, это остатки. Запасы за последние несколько месяцев существенно нарастились", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что Россия не стремится к тому, чтобы негативная ситуация на рынке наносила ущерб экономикам каких-либо стран. "Россия, как и другие страны, не ставила никогда перед собой цели, что текущая ситуация на рынке должна быть в ущерб каким-то экономикам, либо сокращение добычи в каких-то странах", - пояснил он, добавив, что сейчас основная задача - обеспечить баланс спроса и предложения.