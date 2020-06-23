Началось производство третьей крупной партии труб для интерконнектора Греция-Болгария

Энергетика 23 июня 2020 12:53 (UTC+04:00)
Началось производство третьей крупной партии труб для интерконнектора Греция-Болгария
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