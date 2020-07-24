Выросло производство иранской нефтехимической компании "Парс"

БАКУ /Trend/ - Производство иранской нефтехимической компании Парс, являющейся резидентом Парсской особой энергетической экономической зоны в провинции Бушер на юге Ирана, в прошлом году (21 марта 2019-20 марта 2020) выросло на 19 процентов по сравнению с позапрошлым годом (21 марта 2018 - 21 марта 2019).

Об этом сказал исполнительный директор компании Масуд Хасани на ежегодном заседании акционеров, передает Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По его словам, в прошлом году в целом произведено 4,205 миллиона тонн продукции. За указанный период на 20 процентов выросло производство бутана, по 23 процента - этилбензола и мономерного стирола, на 17 процентов - этана. Продажи компании в весовом выражении выросли на 13 процентов, в частности мономерного стирола - на 23 процента.

"Объем продаж компании в прошлом году вырос по сравнению с позапрошлым на 61 процент. В частности вырос объем продажи мономерного стирола на 66 процентов, пентана - на 75 процентов, бутана - на 49 процентов, пропана - на 41 процент", - отметил Хасани.

По его словам, общая прибыль компании выросла на 28 процентов, а акции подорожали на 1,2 процента, и составляют 9,5 риала (около 0,226 доллара) за акцию.

Отметим, что в иранской нефтехимической компании Парс в прошлом году произведено 1,47 миллиона тонн этана, 814 тысяч тонн пропана, 526 тысяч тонн бутана, 105 тысяч тонн бензина, 681 тысяч тонн этилбензола, 631 тысяча тонн мономерного стирола, 20,2 тысячи тонн толуола.

Порядка 60 процентами акций владеет компания нефтехимической промышленности "Персидский залив", по 19,78 процента акциями - Группа нефтегазового развития Paarsian и инвесткомпания Gadir и 0,44 процента - другие акционеры.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)