BP имеет амбициозные долгосрочные планы в нефтегазовом секторе Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - BP будет продолжать свой нефтегазовый бизнес в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend об этом на своей странице в Твиттер написал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

«Mы работаем в Азербайджане около трех десятилетий, инвестируя в добычу и разведку. Мы будем продолжать наш нефтегазовый бизнес здесь, а также будем продолжать искать возможности для расширения отношений с Азербайджаном в рамках нашего долгосрочного энергетического партнерства», - написал Асланбейли.