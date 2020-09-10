За 7 месяцев лишь 7% абонентов превысили планку льготного тарифа на газ - "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" опубликовало статистические показатели по использованию абонентами (население) льготного тарифа на газ в январе-июле 2020 года.

Как сообщили Trend в ПО, из 2 290 987 абонентов (население), зарегистрированных в августе, только 7,05 процентов превысили льготный лимит - 2,2 тысячи кубометров по цене 10 копеек за каждый кубический метр в год.

Оставшиеся 2 129 413 абонентов (92,95 процентов от общего числа абонентов) использовали газ в рамках льготного лимита.

Отметим, что согласно поручению Президента Азербайджана, отданного на заседании Тарифного Совета 30 апреля 2019 года, был увеличен годовой объем потребления населением природного газа - с 1,7 тысяч кубометров до 2,2 тысячи кубометров.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva