Цена нефти Brent растет на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила рост и поднялась на 3,05% к закрытию предыдущей сессии, до $40,82 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена нефти сорта WTI растет на 3,27% - до $38,79 за баррель.