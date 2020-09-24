SOCAR Trading нацелена на создание глобального интегрированного отдела нефтепродуктов
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Представлен трейлер фильма "Билясувар", премьера которого состоится на крупнейшем кинофестивале Азии (ВИДЕО)
Максимальное использование ж/д потенциала Азербайджана и Ирана повысит уровень торгового сотрудничества – член Торговой палаты
ВС Армении в июле взяли на прицел важную энергетическую и транспортную инфраструктура Азербайджана - МИД
Президент Ильхам Алиев: Проводимые в каждом поселке работы по благоустройству необходимо обсудить и с местными жителями
Эмин Агаларов: Единственное решение нагорно-карабахского конфликта – это освобождение всех азербайджанских территорий от армянской оккупации
В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии