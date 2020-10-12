Генеральный секретарь Энергетической Хартии выступил с заявлением об энергобезопасности на Южном Кавказе
БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Международной энергетической Хартии Урбан Руснак выступил с заявлением под названием ”Энергетическая безопасность на Южном Кавказе".
Как сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, об этом сказала пресс-секретарь минэнерго Азербайджана Замина Алиева.
По ее словам, в заявлении генеральный секретарь призвал к соблюдению международных обязательств, воздержанию от любых действий, которые могут оказать влияние на важную энергетическую инфраструктуру или существенно нарушить и остановить энергоснабжение.
Напомним, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов направил обращение в секретариат международной Энергетической хартии и другие международные энергетические организации с призывом осудить провокации Армении.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
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