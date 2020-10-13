TAP обеспечит формирование конкурентоспособного рынка газа в Европе: Норвежская консалтинговая компания

БАКУ/ Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) обеспечит формирование конкурентоспособного рынка газа в Европе, сказал Trend старший аналитик независимой норвежской исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле.

«TAP будет играть важную роль в энергетической безопасности Европы, он обеспечит южноевропейские страны надежными и стабильными поставками газа. Дополнительный газ, поступающий в Европу, сделает газовый рынок конкурентоспособным», - отметил аналитик.

«Италия, которая импортирует большую часть своего газа из России, Алжира, Катара, Ливии и Норвегии, в течение некоторого времени планировала диверсифицировать свои источники энергии и меньше зависеть от российского газа. Азербайджанский газ через TAP не только диверсифицирует источники поставок газа в Италию, но и даст Италии рычаги воздействия на других поставщиков для обеспечения более выгодной цены на газ, что приведет к формированию конкурентного рынка газа», - сказал эксперт.

Бабеле отметил, что трубопровод TAP также может позволить перенаправить газ из Италии в Юго-Восточную Европу, что превратит Италию в региональный газовый хаб для южноевропейских стран (Греции, Болгарии и т.д.)

Отметим, что TAP практически завершен после почти четырех с половиной лет с начала строительства.

TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии.

Консорциум TAP в настоящее время завершает подготовку к запуску коммерческих операций.

Ожидается, что работы по соединению TAP и системы транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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