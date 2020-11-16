Турция не исключает участия Азербайджана в разработке нефтегазовых месторождений на Черном море
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Если все будут соблюдать превентивные меры по COVID-19, необходимости в полном локдауне не будет - Ханде Харманджи
Части противопожарной охраны МЧС приступили к работе еще в ряде освобожденных от оккупации городов Азербайджана (ФОТО)
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО)
В Кельбаджаре тоже будет построен Олимпийский комплекс, где будут тренировать и дзюдоистов – Кифаят Гасымова
Завершение строительства TAP позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года - BP
Кельбаджар - бесподобный по красоте край, где я засыпала под звуки реки Тертер – интервью с телеведущей Нигяр Сабиргызы
Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает процесс передачи территорий - Хикмет Гаджиев
АМИ Trend выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы Болгарского телеграфного агентства