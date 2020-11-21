Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,86% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $45,02 за баррель, свидетельствуют данные площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $45 за баррель 11 ноября текущего года.

По состоянию на 22:44 мск, нефть марки Brent незначительно замедлила рост и торговалась на уровне $44,99 за баррель (+1,79%). В то же время нефть сорта WTI торговалась по $42,42 за баррель, что на 1,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.