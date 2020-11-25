Запасы нефти в США за неделю снизились на 754 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 754 тыс. баррелей и на 20 ноября составили 488,721 млн баррелей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов на 225 тыс. баррелей.

На 19:42 (GMT+4)стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,07% и находилась на уровне $44,37 за баррель, нефть WTI дорожала на 1,1% - до $45,41 за баррель.