В Казахстане вводится механизм заключения трехсторонних соглашений с недропользователями

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, сегодня в стране зарегистрировано 994 недропользователей.

По итогам 2019 года объем закупок недропользователей составил 7,7 трлн тенге. Доля местного содержания 45%.

«За 9 месяцев текущего года показатель без учета твердых полезных ископаемых составил 3,8 трлн тенге. Доля местного содержания составила 46,6%. С 1 января 2021 года по условиям вступления Казахстана в ВТО предусмотрена поэтапная отмена преференции предприятиям. В сфере недропользования исключаются требования по местному содержанию в товарах», — сообщил Б. Атамкулов.

При этом, по работам и услугам доля местного содержания в контрактах на недропользование устанавливается на уровне не более 50%.

В целях дальнейшего развития внутреннего рынка с учетом обязательств перед ВТО продолжается развитие отечественного производства: до конца 2020 года в государственных закупках действует норма специального порядка приобретения товаров, работ и услуг, где аккредитованы порядка 3400 отечественных предприятий; 30 ноября текущего года между министерствами индустрии и инфраструктурного развития, энергетики и крупными нефтегазовыми операторами подписано Соглашение о намерении создания Международного центра развития нефтегазового машиностроения; осуществляется работа по расширению перечня наименований подлежащих изъятию из национального режима; в 2021 году вводится механизм заключения трехсторонних соглашений стимулировании предпринимательства в Республике Казахстан при участии государственных органов, НПП «Атамекен» и недропользователей.

В рамках вводимых трехсторонних Соглашений о стимулировании предпринимательства между уполномоченными органами (МИИР, МЭ), НПП «Атамекен» и недропользователями на добровольной основе. Соглашение будет содержать обязательства по местному содержанию в товарах, при исполнении которых недропользователи смогут приобретать товары без применения норм регулируемого порядка закупа.

Данная мера позволит сократить сроки приобретения товаров, а также исключить ограничения при выборе поставщика.

Для реализации указанных предложений в рамках проекта закона по вопросам государственных закупок вносятся соответствующие поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».

Принимаемые меры позволят в будущем заключать соглашения с недропользователями для стимулирования отечественного производства.