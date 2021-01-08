Названы сроки истощения рудных запасов Ирана

БАКУ /Trend/ - Текущих рудных запасов Ирана хватит максимум на следующие 14 лет.

Об этом сказал глава горно-инженерной организации Ирана (IMEO) Таги Набеи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на информационный портал организации.

По его словам, если Иран будет использовать свои минеральные ресурсы в соответствии с мировыми стандартами, это может принести в несколько раз больше доходов, чем от нефти. Набеи отметил, что данный сектор можно развить вложением инвестиций.

Отметим, что в настоящее время рудные запасы Ирана составляют около 50 миллиардов тонн. В текущем году (с 20 марта 2020 года по 21 марта 2021 года) планируется увеличить этот запас на 20% до 60 млрд тонн.

В прошлом году (с 21 марта 2019 года по 20 марта 2020 года) в Иране было добыто 410 млн. тонн рудных ископаемых. В этом году данный показатель увеличится на 25%. Рост будет достигнут в основном за счет железной руды, меди, стали, свинца, цинка и золота.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)