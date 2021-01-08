ЮГК способствует экономическому росту Азербайджана - посольство США

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Баку поздравило Азербайджан с завершением строительства Южного газового коридора (ЮГК), сообщает Trend со ссылкой на посольство.

В посольстве отметили, что по ЮГК поставляется азербайджанский газ напрямую в Европу. Проект также способствует экономическому росту Азербайджана.

«США всегда поддерживают вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы»,- заявили в посольстве.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Редактор: Наталья Кочнева)