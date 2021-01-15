Венгерская система транспортировки готова к приему азербайджанского природного газа - МИД

БАКУ /Trend - Венгрия заинтересована в учете в своем будущем энергобалансе поставок азербайджанского газа, сообщила Trend комиссар по международной энергетике министерства иностранных дел и торговли Венгрии Дора Зомбори.

"Диверсификация маршрутов и источников импорта энергии - наш стратегический интерес. Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем будущем балансе энергоносителей учитывать поставки азербайджанского газа. 15 ноября 2020 года консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP AG) объявил о готовности трубопровода к коммерческой эксплуатации. Что касается маршрутов, реализация Вертикального коридора также достигла еще одной важной вехи, поскольку завершена разработка первой фазы проекта BRUA в Румынии, который позволит транспортировать альтернативный природный газ через румынскую сеть природного газа в Венгрию. Мы по-прежнему уверены, что после необходимого развития сети в Греции и Болгарии физическое соединение между Центральной Европой и Азербайджаном будет установлено в 2022–2023 годах", - сказала она.

Зомбори отметила, что Венгрия также поддерживает реализацию Ионическо-Адриатического трубопровода, который все еще находится на стадии планирования/подготовки и предусматривает доставку азербайджанского природного газа из "Южного газового коридора" в балканские страны: "Венгерская система транспортировки природного газа готова принимать азербайджанский природный газ с этих южных направлений".

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова)

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