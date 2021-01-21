Проект «Достлуг» поможет развитию нефтехимической промышленности Азербайджана - Мэтью Брайза

БАКУ/Trend/ - Достигнутое сегодня между Азербайджаном и Туркменистаном соглашение о совместной работе по разведке и разработке нефтегазового месторождения «Достлуг» в Каспийском море является важной вехой, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Это соглашение не только дает возможность двум странам работать вместе над разработкой месторождения «Достлуг», но и открывает путь для сотрудничества в области добычи природного газа или, по крайней мере, для транзита газа из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан и другие страны. Для Туркменистана было бы очень важно обеспечить выход на надежные рынки», - сказал он.

Брайза отметил, что новые объемы газа из Туркменистана, особенно из других месторождений Туркменистана в Каспийском море, имеют естественный рынок сбыта в Азербайджане, а также, возможно, в Турции.

«Эти новые объемы природного газа позволят расширить нефтехимическую промышленность Азербайджана. Одним словом, это очень важное соглашение, открывающее путь для широкого сотрудничества», - добавил Мэтью Брайза.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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