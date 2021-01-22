«Достлуг» значительно увеличит возможности Азербайджана по продаже нефти - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании по совместной разработке месторождения «Достлуг» откроет новую главу в азербайджано-туркменском сотрудничестве на Каспийском море.

Об этом сказал Trend в пятницу американский эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер.

Он отметил, что этот проект позволит значительно увеличить возможности Азербайджана по продаже нефти.

«Азербайджан и Туркменистан расположены в выгодных местах для торговли между Востоком и Западом, и если странам удастся расширить судоходные маршруты через Каспийское море, они смогут получить большую сумму доходов в качестве транзитных стран для товаров, следующих между Китаем и Европой. Работа над совместным проектом, таким как «Достлуг», представляет собой новую опору сотрудничества, которая может быть расширена на другие области, в том числе обеспечение транзитного маршрута для торговли по маршруту Восток-Запад. Азербайджан уже является транзитным хабом. В Аляте есть новый порт, расширяется морская торговля, есть планы по расширению железнодорожного сообщения как с востока на запад, так и с севера на юг, трубопроводы идут от азербайджанского берега к месторождениям на Каспии и в обратном направлении через Кавказ в Турцию и Европу. При этом недостаточно развито туркменское направление в торгово-экспортной сети Азербайджана», - отметил он.

По словам эксперта, это соглашение выгодно и Туркменистану, потому что стране мешает отсутствие маршрутов экспорта энергоносителей. Он подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном в разработке месторождения «Достлуг» не только позволит увеличить добычу нефти в Туркменистане, но и еще больше укрепит отношения между двумя странами. Туркменистан приветствовал бы возможность отгружать больше нефти через Азербайджан на западные рынки и газ на те же рынки через трубопроводы в Азербайджане, отметил Паньер.

(Автор: Ляман Зейналова)

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