SOCAR и Maire Tecnimont Group подписали соглашение по перерабатывающим установкам нового поколения

БАКУ /Trend/ - В рамках подписанных соглашений на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева предусматривается установка трех новых перерабатывающих установок, необходимых для производства бензина стандарта Евро-5, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева SOCAR подписал два соглашения по проектированию, закупкам и строительству с Tecnimont S.p.A. и KT-Kinetics Technology S.p.A., дочерними предприятиями группы Maire Tecnimont S.p.A., в рамках проекта модернизации и реконструкции НПЗ.

В церемонии подписания приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, председатель правления и основной акционер Maire Tecnimont Group Фабрицио ди Амато, генеральный директор Maire Teknimont Group Пьерроберто Фольджеро и другие руководящие лица компаний.

Соглашения предусматривают установку сооружения гидроочистки бензиновой фракции от установки каталитического крекинга и установки окисления меркаптана в сжиженном нефтяном газе (сжиженный газ), установки аминоочистки и первичной переработки сжиженного нефтяного газа, что имеет решающее значение для повышения качества бензина, производимого на НПЗ имени Гейдара Алиева по стандарту Евро-5.

Отметим, что компании Teknimont и KT-Kinetics Technology, которые были выбраны в качестве победителей тендера на другие установки, уже ведут совместную деятельность в проекте модернизации этого завода в соответствии с соглашением, подписанным в 2018 году.

Ожидается, что работы по новым соглашениям общей стоимостью около 160 миллионов долларов США будут завершены в течение 33 и 26 месяцев соответственно.

Это важный этап в основной сфере деятельности группы Maire Tecnimont, так как соглашения позволяют укрепить позиции группы на азербайджанском рынке и в обрабатывающем секторе. Кроме того, это подтверждает деятельность группы по укреплению ее уникальных способностей, технологического опыта и синергии между EPC-подрядчиками.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал: “Нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Гейдара Алиева играет большую роль как единственный нефтеперерабатывающий комплекс в регионе Южного Кавказа. Завод осуществляет поставки топлива в регион и обеспечивает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR. Реконструкция НПЗ позволит значительно улучшить качество дизельного топлива и бензина, привести их в соответствие со стандартом Евро-5, а также создать устойчивую и эффективную сырьевую базу для нефтехимической промышленности Азербайджана. Работы по реконструкции важны с экономической и экологической точек зрения, а также для повышения качества жизни в наших городах.

Генеральный директор Maire Tecnimont Пьерроберто Фольджеро прокомментировал: " Это соглашение позволит нам расширить наши взаимовыгодные отношения и проложит путь к дальнейшему развитию, что подтвердит надежность нашей стратегии, основанной на технологиях”.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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