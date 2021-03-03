Новая сделка ОПЕК+ будет больше на саудовских условиях – голландский эксперт

БАКУ/Trend/ - Новая сделка ОПЕК+, скорее всего, будет больше на условиях Саудовской Аравии, нежели России.

Об этом сказал Trend совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен, комментируя ожидаемое заседание ОПЕК, которое состоится 4 марта.

«Основное мнение состоит в том, что частично существующая сделка будет продлена, и на рынке наверняка появятся дополнительные баррели. Последнее связано с более высокими ценами на нефть и предполагаемым более высоким спросом на рынках. В действительности спрос все еще находится на низком уровне, хотя прогнозы спроса на мой взгляд слишком оптимистичны, а возможные негативные последствия для экономики из-за COVID-19 высоки»,- сказал он.

Эксперт считает, что ОПЕК должна быть очень осторожна, чтобы снова не затопить рынки, поскольку уже основные участники внутри ОПЕК и ОПЕК+ борются за более высокие объемы и доходы.

Виддерсховен считает, что Саудовская Аравия и Россия придут к соглашению, но на этот раз сделка будет скорее на условиях Эр-Рияда, нежели Москвы.

«Саудовская Аравия больше не желает брать на себя основную тяжесть и хочет монетизировать свои активы в полной мере. Более высокие цены - это еще не все, фиксация на рынках также необходима для выживания в будущем. В то же время следует обратить внимание и на компанию ADNOC Объединённых Арабских Эмиратов, так как она вкладывает большие средства в дополнительное производство.

Ирак - еще одна серьезная скрытая опасность, поскольку им очень скоро понадобятся дополнительные деньги в связи с внутриполитической ситуацией в стране. Иран все еще отсутствует на рынке, и не ожидается, что он вернется в ближайшее время», - добавил он.

Следует напомнить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года предусматривает ежедневную добычу в общей сложности в объеме 7,7 миллионов ​​баррелей.

Пятого января 2021 года на 13-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК+ составит в феврале 7,125 миллионов, а в марте 7,050 миллионов баррелей в сутки. Обязательства Азербайджана в объеме 123 тысяч баррелей в январе этого года должны оставаться стабильными в феврале и марте.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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