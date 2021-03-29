Нефть дешевеет на новостях о ситуации в Суэцком канале

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на 2% после новостей о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,02%, до 63,13 доллара, майских — на 1,61%, до 63,53 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 2,18%, до 59,64 доллара за баррель.

Цены на нефть начали неделю в минусе после волатильной прошлой недели. Инвесторы отыгрывают новости о том, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели.

Агентство Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.

"С неопределенностью вокруг Суэцкого канала и ОПЕК+, которые венчают неясную картину спроса, мы можем наблюдать значительные перепады настроений и высокую волатильность в течение дня. Я не представляю, как ОПЕК+ или Саудовская Аравия могут рисковать, добавляя на рынок нефть после давления на цены за последние две недели",- приводит агентство Блумберг мнение основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari). За последние две недели нефть в среднем подешевела на 8-9%.