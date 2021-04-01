Цена на нефть Brent выросла до $64,98 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 3,6% к отметке закрытия предыдущей сессии - до $64,98 за баррель после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти с мая 2021 года.

Об этом следует из данных торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь нефть сорта WTI дорожала на 4,1%, в моменте достигая $61,59 за баррель.