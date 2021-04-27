Грузия планирует запустить пилотный проект по чистому водороду
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте в Карабахе
Президент Ильхам Алиев предупредил реваншистские силы в Армении: Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте
Президент Ильхам Алиев: Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район (ВИДЕО)
В Азербайджане разработан механизм по пресечению импорта нелицензированных агрохимикатов и пестицидов
Как Адалят Везиров воспитал всемирно известного Марка Элияху, или Неожиданная смерть в гостинице (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки камня в стену мечети в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет введена в эксплуатацию в этом году
В Карабахе будут реализованы системы "Умное образование", "Умное здравоохранение" и "Умное сельское хозяйство" - Генеральный менеджер Huawei-Azerbaijan
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента международного аэропорта в Зангилане
Министр сельского хозяйства проинформировал Президента Ильхама Алиева о проекте "Умное село" в Зангилане
Президент Ильхам Алиев подписал указ об управлении землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в Джебраиле (ФОТО)