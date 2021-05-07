ЕС продолжит свою деятельность в Азербайджане по направлениям зеленой экономики - глава представительства

БАКУ /Trend/ - Европейский союз продолжит свою деятельность в Азербайджане по направлениям зеленой экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на онлайн-мероприятии на тему реализации проектов, направленных на поддержку развития сельского хозяйства.

По его словам, применение цифровых технологий в сельском хозяйстве в ближайшие 7-10 лет станет приоритетом всех проектов, финансируемых Европейским союзом (ЕС) в Азербайджане.

"Мы ожидаем, что финансируемый ЕС проект по поддержке развития регионов и сельской местности в Азербайджане охватит всю страну", - подчеркнул он.

"Деятельность представительства ЕС в Азербайджане охватит и сферу образования. Мы продолжим применять в Азербайджане передовой европейский опыт. ЕС продолжит свою деятельность по ряду направлений, а именно: зеленая экономика, использование возобновляемых источников энергии, переработка отходов, цифровая трансформация, устойчивое сельское хозяйство, “умный город”,- подчеркнул он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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