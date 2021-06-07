Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации – депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации.

Как сообщает Trend, об этом сказал "Вестнику Кавказа" депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков на полях международной конференции "Российские и азербайджанские проекты - драйверы развития Каспийского региона. Навстречу Каспийскому экономическому форуму", прошедшей в Москве при организации Политологического центра "Север-Юг" в сотрудничестве с Экспертным советом Baku Network.

"Мы очень активно взаимодействуем с Россией и в той части, которая касается работы на рынках третьих стран. Очень многие воспринимают, что там Азербайджан конкурирует с Россией, но как владельцы нефти и газа мы в большей степени заинтересованы в кооперации, чтобы не сбивать цены на иностранных рынках, чтобы наша конкуренция была добросовестной. Я хочу отметить, что SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) очень хорошо и тесно партнерствует и с "Газпромом", и с "Лукойлом", и с "Роснефтью", - подчеркнул он.

По его словам, Каспийское море является важным коридором коммуникаций как для России, так и для Азербайджана.

Депутат напомнил, что Азербайджан использует морской транспорт для связи с Дагестаном и Астраханской областью РФ.

"Азербайджан и Россия располагают самым крупным торговым и танкерным флотом на Каспии, а также самыми крупными флотами специализированных судов, которые нужны как для разведки нефтегазовых месторождений, так и для того, чтобы купировать любые возможные техногенные катастрофы. В этом смысле взаимодействие Азербайджана и России чрезвычайно важно, поскольку у нас больше всего этих ресурсов, включая полупогружные установки, осуществляющие бурение на шельфе", - сказал Мусабеков.

"Очень важно, что Россия и Азербайджан с самого начала взяли курс на сотрудничество. Нашими возможностями пользуются российское компании, в частности, "Лукойл" больше всего работает на Каспийском море, но также там работает и "Газпром". Азербайджан тоже использует возможности России. Каспийское море – это и рыба, и экология, и масса других возможностей для нашего взаимодействия. В Астрахани действует большой логистический центр, посредством которого азербайджанская ненефтяная продукция продвигается на российский рынок, что одновременно приносит выгоду Астраханской области", - сказал депутат.

Несмотря на пандемию и ее последствия, России и Азербайджану удалось сохранить объем экономических отношений, отметил эксперт.

"С учетом того, что эпидемиологические ограничения будут смягчаться и сниматься, думаю, у нас есть очень хороший потенциал для роста. Что важно, в определенном количестве Азербайджан поставляет и электроэнергию, и нефтепродукты на российский рынок, а взамен, хотя у нас достаточно своего газа, импортирует российский газ, когда есть необходимость задействовать существующую трубопроводную инфраструктуру", - сказал Мусабеков.