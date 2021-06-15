EXIM Банк США заинтересован в модернизации Бухарского НПЗ в Узбекистане

EXIM Банк США проявил заинтересованность к проекту «Модернизация и реконструкция Бухарского нефтеперерабатывающего завода», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Посредством видеоконференции организована встреча с представителями компании «UOP Limited» с участием специалистов АО «Узбекнефтегаз», «Бухарского нефтеперерабатывающего завода» и группы по реализации проекта.

Обсуждены вопросы финансирования инвестиционного проекта по модернизации и реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

В ходе переговоров компания «UOP Limited», EXIM Банк (США) проявили заинтересованность в поддержке проекта по модернизации и реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Банком EXIM (США) направлено письмо-обращение (LOI) о финансировании данного инвестиционного проекта на сумму 184,0 миллиона долларов США.

Справочная информация: Экспортно-импортный банк США EXIM является официальным экспортно-кредитным агентством США.

EXIM Банк предоставляет финансовые услуги, не предоставленные частными финансовыми институтами, и замещает их в коммерческой и созданной финансовой сферах.

В результате переговоров достигнута договоренность о предоставлении Exim Банку США подробной информации о проекте модернизации и реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода и анкетирования по финансированию проекта.

Проект «Модернизация и реконструкция Бухарского НПЗ» направлен на увеличение глубины переработки существующих мощностей с 79% до 95%, выхода светлых нефтепродуктов с 77% до 91%, производство нефтепродуктов, отвечающих требованиям стандарта Евро 5.