Нефть дешевеет в рамках коррекции

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, главным образом в рамках коррекции после роста накануне в свете снижения запасов сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до 74,06 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 71,89 доллара.

Накануне цены на нефть заметно выросли на данных о запасах этого сырья в США. Так, минэнерго страны сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, давление на цены оказывает доллар, который укрепляется после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.