Южная Корея планирует финансирование проектов по модернизации генерирующих мощностей в Узбекистане

Энергетика 28 июня 2021 16:13 (UTC+04:00)
Южная Корея планирует финансирование проектов по модернизации генерирующих мощностей в Узбекистане

Южнокорейская компания SK Ecoplant Co., Ltd. планирует привлечь средства в размере до 5 миллиардов долларов для реализации проектов по модернизации генерирующих мощностей в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в Южной Корее.

Посол Узбекистана в Южной Корее Виталий Фен принял вице-президента компании «SK Ecoplant» Ким Жин Хёна. В ходе встречи обсуждены вопросы расширения участия южнокорейской компании «SK Ecoplant» в реализации инвестиционных проектов в Узбекистане.

В начале встречи Ким Жин Хён проинформировал узбекскую сторону о недавнем изменении наименования компании с «SK Engineering & Construction» на «SK Ecoplant». По его словам, это связано с пересмотром со стороны правления компании стратегии дальнейшего развития, которая заключается в переходе к реализации «зеленых» проектов, сосредоточенных на охране окружающей среды и использовании возобновляемых источников энергии.

Отмечено, что в рамках данной стратегии предусмотрена значительная активизация деятельности компании по направлению сотрудничества с Узбекистаном, с которым у Южной Кореи налажено особое стратегическое партнерство.

Говоря о планах компании «SK Ecoplant», Ким Жин Хён сообщил о заинтересованности южнокорейской стороны в реализации в Узбекистане проектов по модернизации энерговырабатывающих мощностей, развитию региональных систем отопления, по переоснащению и повышению эффективности самогенерирующих объектов на заводах химической промышленности, а также в проектах по решению и устранению периодически возникающих проблем, вызванных нагрузками в результате строительства крупномасштабных солнечных и ветровых энергоустановок.

По всем этим проектам планируется внедрение самых современных технологий, которые позволят эффективно получать по низкой себестоимости энергоресурсы и продукцию без заметных потерь. Отдельно отмечено, что на эти цели компания «SK Ecoplant» планирует привлечь средства в сумме от 3 до 5 миллиардов долларов.

Для продвижения данных инициатив южнокорейской стороны достигнута договоренность об организации в июле-августе визита делегации «SK Ecoplant» в Узбекистан. Отмечено, что путем проведения переговоров с причастными министерствами и ведомствами Узбекистана будут согласованы дальнейшие этапы реализации проектов.

В завершениевице-президент «SK Ecoplant» предложил сформировать совместную инвестиционную программу между правительством Узбекистана и южнокорейскими компаниями, принятие которой будет целесообразно осуществить в 2022 году в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Республикой Корея.

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