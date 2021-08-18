Началось бурение первой скважины на мелководье Абшерона (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Началось бурение первой скважины на мелководье Абшеронского полуострова, передает в среду Trend со ссылкой на совместную информацию bp и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что бурение первой разведочной скважины началось 16 августа на перспективном участке «Северный Хали» в рамках проекта разработки мелководья Абшеронского полуострова (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

«Буровые работы ведутся с использованием самоподъемной буровой установки Satti. Это первая скважина, которая бурится на контрактной территории. Планируется, что она достигнет глубины 2 424 метра, что, как ожидается, займет около двух с половиной месяцев. Затем полученные данные будут проанализированы, и, если результаты будут положительными, может быть реализована программа оценки для их подтверждения.

Как отметил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, отрадно, что после модернизации самоподъемной плавучей буровой установки Satti казахстанской «КазМунайГаз» компанией Caspian Drilling Company (CDC) SOCAR начались первые буровые работы на мелководье Абшеронского полуострова.

«Это свидетельствует о недавнем развитии сотрудничества между компаниями стран Каспийского региона. Уверен, что SOCAR, BP-Azerbaijan и «КазМунайГаз» продолжат успешное сотрудничество по проектам на Каспийском море», - сказал Абдуллаев.

Региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс, в свою очередь, отметил, что bp рада начать буровые работы в зоне SWAP.

«Была проведена большая подготовка для обеспечения безопасной программы бурения с использованием нашего опыта и передовых технологических решений. Мы надеемся на тесное сотрудничество с SOCAR для безопасного и эффективного бурения первой разведочной скважины в рамках SWAP», - сказал Джонс.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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