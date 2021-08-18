Казахстан с 1 сентября повысит цены на электроэнергию

В Казахстане в сентябре вырастут цены на электроэнергию в среднем на 3,5 процента, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асхат Жапсарбай, передает Trend со ссылкой на informburo.kz.

В апреле Министерство энергетики повысило на 15 процентов предельные тарифы для энергопроизводящих организаций. Это оказало влияние на цены электроснабжения, тарифы по теплоснабжению и водоснабжению для конечного потребителя.

Также с первого июля в тариф ввели надбавку на поддержку использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С её учётом повышение тарифов в среднем составляет 7,2 процента, а для конечного потребителя рост цен на электричество составит 3,5 процента.

В июле в некоторых регионах тарифы на электроэнергию уже повысили, в сентябре изменения охватят те регионы, где повышение цен ещё не произвели.

Цены увеличились и на газ. С 1 июля рост составил порядка шесть процентов. Повышение связано с увеличением оптовых цен на товарный газ в среднем на 10 процента по стране, а также изменениями тарифов на транспортировку товарного газа в отдельных регионах.