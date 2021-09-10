Мировой спрос на нефть вырастет в 2022 году - вице-президент Wood Mackenzie

БАКУ /Trend/ - В 2022 году мировой спрос на нефть вырастет на 4,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сказала Trend вице-президент по нефтяным исследованиям международной консалтинговой компании Wood MacKenzie (Великобритания) Энн-Луиза Хиттл.

По ее словам, в условиях продолжения поддержки ОПЕК + текущего соглашения об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц до конца сентября 2022 года, Wood Mackenzie ожидает стабильности цен в текущем диапазоне - около 70 долларов за баррель для нефти марки Brent.

"Наш прогноз на оставшуюся часть 2021 года и на 2022 год учитывает текущее соглашение о возвращении на рынок 1,7 миллиона ​​баррелей в сутки и дальнейшее умеренное повышение добычи. Рынок может поглотить этот рост добычи ОПЕК + из-за роста мирового спроса в четвертом квартале 2021 года и в 2022 году. Мы прогнозируем, что цена на Brent в среднем составит 67 долларов за баррель в 2022 году, что немного ниже нашего прогноза на 2021 год (69 долларов за баррель)", - добавила Хиттл.

Отметим, что мировой спрос на нефть в 2020 году, согласно данным ОПЕК, составил 90,51 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 9,48 миллиона баррелей в сутки по сравнению с показателем 2019 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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