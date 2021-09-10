Нефть дорожает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения торговым днем ранее на 1,5%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,69%, до 71,94 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6%, до 68,56 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционный рост после снижения на 1,5% торговым днем ранее. Такой динамике способствовала статистика по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,9 миллиона баррелей. При этом аналитики предполагали, что показатель снизится на 4,6 миллиона баррелей.

Кроме того, снижению цен на "черное золото" способствовало заявление государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР, которое впервые выставит на аукцион нефть из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.