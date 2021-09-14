Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание, сообщает во вторник Trend.

На заседании, где обсуждались проведенные в течение недели мероприятия по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях, были рассмотрены меры, осуществленные для выполнения решений, принятых на прошлых встречах Рабочей группы, и достигнутые результаты. Была заслушана информация, представленная представителями соответствующих госструктур. Также были рассмотрены вопросы по созданию электроэнергетической инфраструктуры и проектированию системы транспортировки газа на определенных территориях.

Была предоставлена информация о результатах мониторинга, проведенного в связи с работами по электроснабжению и теплоснабжению стратегических объектов в городе Шуша. Вниманию была представлена презентация в связи со строящимися котельными, внутриквартальными линиями отопления и электростанциями.

Была обсуждена текущая ситуация, а также очередные шаги по продолжению строительства гидроузлов «Худаферин», «Гыз галасы» на реке Араз и электростанций.

На заседании были проведены обсуждения по участию в выставке Rebuild Karabakh – «Возрождение, восстановление и развитие Карабаха», которая будет организована в Баку в октябре этого года, рассказано о значимости стенда по созданию зоны «зеленой» энергии в Карабахе, который будет установлен для привлечения иностранных инвесторов. Были представлены предложения, подготовленные Рабочей группой, созданной соответствующим приказом министра энергетики для решения организационных вопросов в связи с участием на выставке и дизайном стенда.

На заседании были заслушаны доклады по общему плану освобожденных территорий, проведен обмен мнениями по другим текущим вопросам, рекомендовано систематически обсуждать с надлежащими структурами меры, которые предстоит осуществить.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)