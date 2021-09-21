Узбекнефтегаз реализует инвестиционные проекты по увеличению добычи газа

Энергетика 21 сентября 2021 13:42 (UTC+04:00)
Узбекнефтегаз реализует инвестиционные проекты по увеличению добычи газа
В Азербайджане вырос суммарный объем производства табачной и алкогольной продукции
В Азербайджане вырос суммарный объем производства табачной и алкогольной продукции
Стоимость суверенных облигаций Грузии возросла
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В Узбекистане началось серийное производство LADA
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