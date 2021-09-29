В Казахстане впервые проведут торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Энергетика 29 сентября 2021 15:25 (UTC+04:00)
В Казахстане впервые проведут торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Во исполнение поручения Главы государства от 26 января по обеспечению развития маневренной генерации, Министерством энергетики осуществляется работа по вводу новых регулировочных электрических мощностей, передает Trend со ссылкой на министерство.

Министерством энергетики разработан и утвержден План размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации с определением зоны, типа оборудования, необходимых объемов маневренных мощностей в зоне Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

В целях проведения аукционных торгов на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации, согласно Правилам организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, утвержденных приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года (далее – Правила), приказом от 25 июня 2021 года Министерства энергетики утвержден График проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации на 2021 год.

Так, по результатам разработки предварительного технико-экономического обоснования по площадке Кызылординской области и актуализации Графика согласно пункту 5 Правил, предусматривается проведение в декабре текущего года аукционных торгов по следующим зонам Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 Правил

- 27 декабря 2021 года – в Южной зоне (Кызылординская область) строительство парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с установленной электрической мощностью 240 МВт;

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 Правил

- 29 декабря 2021 года – в Северной и Южной зонах строительство газовой установки и (или) генерирующей установки, использующей гидродинамическую энергию воды с общей установленной электрической мощностью 550 МВт;

В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 Правил

- 28 декабря 2021 года – в Северной и Южной зонах строительство генерирующих установок, не использующих ископаемое топливо с общей установленной электрической мощностью 350 МВт.

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