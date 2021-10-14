В Чехии могут отменить НДС на электроэнергию

Правительство Чехии рассмотрит в предстоящий понедельник законопроект об отмене налога на добавленную стоимость на электроэнергию. Это необходимо сделать из-за резкого роста цен на нее, заявил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу, чтобы правительство в понедельник обсудило законопроект о снижении НДС на электроэнергию с 21% до нуля и направило его в парламент", - отметил политик. Бабиш уверен в необходимости такого шага, чтобы на жителях республики не отразилось происходящее в последнее время стремительное повышение стоимости электроэнергии.

Чешские власти, по его словам, разрабатывают целый комплекс экономических мер, которые должны компенсировать населению рост стоимости электричества в стране.