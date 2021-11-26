SOCAR Petroleum сдала в эксплуатацию АЗС в Губадлинском районе

БАКУ /Trend/ - ЗАО SOCAR Petroleum сдала в эксплуатацию новую автозапровочную станцию (АЗС) в Губадлинском районе на дороге Горис-Гафан, сказал в пятницу Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, количество АЗС, работающих под брендом SOCAR, доведено до 41 в Азербайджане и до трех на освобожденных территориях.

"Автозаправочная станция построена по модели самообслуживания. На введенной в эксплуатацию АЗС установлены три топливных бака. На этой заправке будет реализовываться бензин марок АИ-95 - Премиум, АИ-92 и дизельное топливо. Тем самым мы создали условия для обеспечения топливом всех видов автотранспорта", - сказал он.

Отметим, что ЗАО SOCAR Petroleum владеет сетью из 41 автозаправочной станции и 11 нефтяных баз. ЗАО имеет единственный в стране терминал CNG - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ), благодаря чему является лидером по внедрению экологически чистого топлива. На АЗС, работающих под брендом SOCAR, у каждого клиента есть возможность проверить объем заправляемого топлива, а также другие преимущества.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev